В Петербурге дан старт промышленному выпуску вакцины от коронавирусной инфекции

В Северной столице стартовал промышленный выпуск вакцины от коронавирусной инфекции. Церемония официального открытия производства прошла в присутствии председателя правительства Российский Федерации Михаила Мишустина и губернатора Александра Беглова.
Для нас большая честь, что петербургское предприятие начинает обеспечивать страну так необходимой вакциной от коронавируса
Александр Беглов, губернатор Петербурга.
В Петербурге будут выпускать в промышленном выпуске вакцину "Гам-КОВИД-Вак".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3764 человек.
Фото: Piter.tv
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