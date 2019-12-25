В Петербурге дан старт промышленному выпуску вакцины от коронавирусной инфекции

Беглов поблагодарил премьер-министра, членов правительства, руководителя Роспотребнадзора за внимание к Петербургу.

В Северной столице стартовал промышленный выпуск вакцины от коронавирусной инфекции. Церемония официального открытия производства прошла в присутствии председателя правительства Российский Федерации Михаила Мишустина и губернатора Александра Беглова.

Для нас большая честь, что петербургское предприятие начинает обеспечивать страну так необходимой вакциной от коронавируса Александр Беглов, губернатор Петербурга.

В Петербурге будут выпускать в промышленном выпуске вакцину "Гам-КОВИД-Вак".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3764 человек.

Фото: Piter.tv