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В Петербурге дан старт промышленному выпуску вакцины от коронавирусной инфекции
Сегодня, 10:57
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В Петербурге дан старт промышленному выпуску вакцины от коронавирусной инфекции

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Беглов поблагодарил премьер-министра, членов правительства, руководителя Роспотребнадзора за внимание к Петербургу.

В Северной столице стартовал промышленный выпуск вакцины от коронавирусной инфекции. Церемония официального открытия производства прошла в присутствии председателя правительства Российский Федерации Михаила Мишустина и губернатора Александра Беглова.

Для нас большая честь, что петербургское предприятие начинает обеспечивать страну так необходимой вакциной от коронавируса

Александр Беглов, губернатор Петербурга.

В Петербурге будут выпускать в промышленном выпуске вакцину "Гам-КОВИД-Вак".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3764 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, коронавирус, производство вакцины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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