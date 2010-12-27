В Петербурге членов ОПГ осудили условно за хищение почти 300 млн рублей

Члены ОПГ незаконно возмещали из бюджета РФ налог на добавленную стоимость.

Сегодня, 23 марта, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор восьми петербуржцам, которые в 2013-2015 годах похитили посредством незаконного возмещения НДС из бюджета РФ 194 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Организованная преступная группа, специализирующихся на незаконном возмещении из бюджета Российской Федерации НДС в особо крупном размере, под руководством Анохина и привлеченных последним Анохиной, Титова, Говорова, Недиковой, Федорова, Прудова, Мозгового, используя в преступных целях реальную деятельность ООО "Свелен" по переработке и сбыту цветных металлов, систематически создавала незаконные схемы фиктивной поставки сырья, что повлекло необоснованное завышение налога, подлежащего возмещению из бюджета Российской Федерации, заявленного в поданных в указанный период времени декларациях по НДС на общую сумму 294 326 412 рублей. Уточняют в пресс-службе

Все члены организованной группы приговорены судом к условному лишению свободы. Двум фигурантам назначен испытательный срок на 1,5 года, остальным — на 2 года.

Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества, совершённого организованной группой в особо крупном размере. Вину в совершении преступлений они полностью признали.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.