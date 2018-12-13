Из полсотни заразившихся 15 заболевших - дети.

В Петербурге число зарегистрированных случаев кори превысило прошлогодние показатели. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, с начала этого года 55 человек заразились корью, Отметим, что в 2018 зафиксировано 54 случая. Также медики сообщили, что из полсотни заразившихся 15 заболевших - дети.

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что в основном регистрируются единичные вспышки кори, которую привозят из таких стран, как Украина, Грузия, Таджикистан, Китай, Вьетнам, Египет и Таиланд.

В данный момент в Северной столице продолжается подчищающая иммунизация против вируса кори. С января привито более 17 тысяч петербуржцев.

Видео:Piter.TV