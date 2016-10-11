В Петербурге цены на вторичку пошли вниз

В октябре 2017 года аналитики отметили снижение цен на вторичное жилье в Петербурге

Несмотря на стремительный рост цен за последние полгода, в октябре аналитики «Бюллетеня Недвижимости» зафиксировали упадок.

Так за минувший месяц средняя стоимость вторичных квартир понизилась на 0,8%, а точнее 904 руб. с кв. м. В октябре 2017 года он достигал 107, 3 тыс. рублей кв. м.

Средняя цена квадратного метра в петербургской однушке снизилась на 0,7%, а в двушке наоборот прибавка выросла на 0,9%.

В предложении преобладают студии и одно- и двухкомнатные квартиры, они составляют 64,5% рынка, в то время как трехкомнатные всего 26,6%.

Больше всего потратиться придется тем, кто хочет жить в Центральном, Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском или Московском районах. Средняя стоимость квартир там составляет от 109,5 тыс. до 164,9 тыс. рублей за квадратный метр.

Проще придется петербуржцам, которые найдут квартиру мечты в Красносельском и Невском районах Петербурга. За один квадрат жилья можно заплатить от 83,2 тыс. до 100, тыс. рублей.