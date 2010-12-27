Устроивший стрельбу по сопернику петербуржец пойдет под суд

Мужчина бросился за оппонентом в погоню.

Петербуржцу предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью с примененим оружия, передает пресс-служба городской прокуратуры.

Как отмечается, между злоумышленником и потерпевшим произошел конфликт, после чего обвиняемый отправился в погоню за соперником на автомобиле и вооружившись пистолетом. Потерпевший попытался скрыться в торговом центре, бросив на красном сигнале светофора свою машину, но стрелок настиг его. Потасовка у входа в торговый центр закончилась двумя выстрелами и многочисленными ранами и ссадинами головы потерпевшего. Также он получил внутрисуставной перелом правой кисти.

На данный момент не выяснено, что послужило причиной столь серьезного конфликта. Есть версии о неосторожном замечании о громкой музыке на детской площадке и о пущенной в ход грубой физической силы, целью которой было прекратить ненавистный шум. В любом случае, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге заказчика двух убийств отправили лечиться.

Фото: Piter.TV