В университете Петербурга впервые в России будут готовить специалистов по беспилотному транспорту

В этом году вуз планирует набрать 30 студентов.

Университет ИТМО открывает новое направление по программе магистратуры. Вуз будет готовить специалистов в области разработки и эксплуатации транспортных беспилотных комплексов для нефтегазовой отрасли, сообщила пресс-служба университета.

Развитие будет осуществляться при поддержке "Газпром Нефти". По этой учебной программе в России будут обучать впервые. Она ориентирована на студентов с опытом в IT и машинном обучении. Студенты будут изучать дисциплины по программированию, управлению и архитектуре беспилотных авиационных систем, принципах организации киберфизических систем и так далее.

В этом году ИТМО планирует принять 30 студентов на бюджетной и контрактной основе. В ближайшее время будут разработаны тестовые задания для распределения студентов по различным проектам и задачам для совместной работы с сотрудниками "Газпрома".

Ранее Piter.TV рассказал о том, как будет проходить приемная кампания в вузы в этом году.

Фото: "Газпром Нефть"