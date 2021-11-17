В Петербурге более 900 детей завершили цикл вакцинации от коронавируса

Всего в Петербурге полностью привились от коронавируса более 2,9 млн человек.

В Петербурге за прошедшие сутки первую прививку от коронавируса получили 1694 человека. Из них 38 детей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

За сутки полный цикл вакцинации завершили 4734 человека, а за все время пандемии более 2,9 млн человек. За сутки полностью привились от коронавируса 273 ребенка, а за все время – 902 ребенка.

В настоящий момент в Петербурге запас вакцины составляет 633 тыс. 601 доза. В городе работают 190 пунктов вакцинации от COVID‑19 для взрослых и 92 пункта – для детей.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге снизилось число пациентов с коронавирусом в стационарах.

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