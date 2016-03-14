В Петербурге более 700 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

В ковидных стационарах лечение проходят почти 7,8 тыс. горожан.

В реанимациях города сегодня, 7 ноября, находятся 728 жителей Петербурга, у которых обнаружили коронавирус. Об этом Piter.tv сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В городе работают 18 стационаров, в которых принимают больных COVID-19. Всего для таких пациентов выделено 9,5 тыс. коек, однако 7,8 тыс. из них уже заняты. Всего свободно 33% мест. За последние сутки в больницы Северной столицы поступило 366 жителей, у которых нашли коронавирус. Еще 358 зараженных подключили к аппаратам ИВЛ. Выписались из стационаров более 400 человек.

В Петербурге зафиксировали спад по числу новых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 2 551 петербуржцев. А вот в Ленобласти коронавирус обнаружили у 409 жителей, что стало суточным антирекордом региона.

Ранее на Piter.tv сообщили, что новая партия вакцины "Спутник V" поступила на склад Петербурга.

Фото: Piter.tv