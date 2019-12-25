В Петербурге более 2 тысяч студентов привлекли к работе в поликлиниках и больницах

Студенты помогают не только в работе регистратур, но и в "красной зоне".

Более двух тысяч студентов медицинских колледжей и вузов Петербурга помогают в городских поликлиниках и перепрофилированных под лечение больных с коронавирусом стационарах, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Так, в поликлиниках работают 1 468 студентов средних профессиональных учреждений. Они помогают в в работе регистратур и принимают звонки в кол-центрах. Кроме того, по телефону контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с коронавирусом и информируют пациентов о результатах анализов на COVID-19. Такая практика разгружает участковых терапевтов.

Студенты также помогают врачам городских инфекционных и перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом стационаров. Пройдя дополнительное обучение, более 400 студентов старших курсов колледжей и 500 студентов вузов трудоустроились в стационары. Более 330 человек из них работают в "красной зоне".

Многие ребята, видя в каких сложных условиях работают их коллеги, берут на себя важные участки работы - помогают в работе с документацией, общаются с гражданами. Из них выйдут настоящие медики отметил Эргашев.

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Фото: Piter.TV