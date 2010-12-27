В Петербурге бездомным подарят подарки к Новому Году

"Ночлежка" раздаст 700 комплектов, которые помогли собрать граждане.

В Санкт-Петербурге люди без места жительства получат подарки к Новому Году, благодаря организации "Ночлежка". Волонтером удалось укомплектовать 700 комплектов из собранных пожертвований, сообщили 27 декабря в организации.

В каждый подарочный набор входит банка тушенки, банка рыбных консервов, пюре или лапша быстрого приготовления, пачка печенья, 10 пакетиков чая и кусочки сахара-рафинада, шоколадные и карамельные конфеты, мандарины, зубная паста и щетка, кусок мыла, 10 бритвенных станков, детский крем и носки. Также для женщин в 100 подарках есть упаковка прокладок.

Подарки вручат сегодня и 29 декабря бездомным на приеме в консультационной службе "Ночлежки". В четверг сотрудники организации раздадут подарки на стоянках "Ночного автобуса" и в трех пунктах обогрева. Жильцов приюта "Ночлежки" подарки будут ждать 31 декабря под елкой, которая стоит в комнате отдыха на Боровой, 112Б.

Стоит отметить, что 360 людей станут обладателями шерстяных шарфов, варешек, шапок и носков. Их связали участники проекта "Хурма" в разных уголках России. Некоторые прислали из-за границы.

Фото: "Ночлежка"