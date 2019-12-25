В Петербурге возобновили восстановление действия проездных билетов

Процедура проходит автоматизированно.

С 1 сентября в Петербурге возобновили автоматизированное восстановление действия проездных билетов, которые были куплены до 28 марта 2020 года. Как сообщили в комитете по транспорту, данный порядок касается проездных, чей срок действия укладывался в период с 28 марта по 31 мая.

В автоматизированном режиме можно "оживить" не только льготные месячные билеты, но и месячные билеты для поездок в метро и единые месячные проездные для поездок в наземном транспорте и подземки. Нельготные можно восстановить только если с 28 марта по 31 мая по ним не совершили ни одной поездки в городском транспорте.

Для восстановления ресурса проездного билета достаточно приложить его к считывающему устройству в автоматах по продаже проездных или к устройству по проверке билетов. Также можно обратиться за помощью в кассы метрополитена. Многоразовые проездные для поездок на метро и наземном транспорте подлежат восстановлению посредством подачи заявления в кассу подземки или в офис "Организатора перевозок".

Ранее мы писали, что с 1 сентября возобновят работу "школьные" маршруты автобусов.

Фото: Piter.TV