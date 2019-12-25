В Петербурге до 3 мая арестовали заказчика нападения на сотрудника ФСБ

Мужчина нашел двух людей, которые за 50 тысяч рублей должны были на специально купленной "Ниве" инсценировать аварию с участием сотрудника ФСБ, а затем избить его и снять всё на видео.

В Петербурге суд арестовал до 3 мая Романа Никитина, которого подозревают в избиении и оскорблении полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Никитин является заказчиком нападения на оперуполномоченного отдела собственной безопасности петербургского ФСБ. Мужчина нашел двух людей, которые за 50 тысяч рублей должны были на специально купленной "Ниве" инсценировать аварию с участием сотрудника ФСБ, а затем избить его и снять всё на видео. Подельники претворили план в жизнь 15 января, стали оскорблять и избивать сотрудника ФСБ. Видео опубликовали на YouTube и других платформах.

В суде Никитин не согласился со следствием и отказался признать свою вину. Но ранее он приходил к следователям с явкой с повинной.

Ранее в центре Москвы был избит сотрудник ФСБ.

Фото: Piter.TV