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В Петербурге "арестовали" 15 тонн просроченного сыра с плесенью
Сегодня, 21:02
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге "арестовали" 15 тонн просроченного сыра с плесенью

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На маркировке груза была неправильно указана дата производства.

В пятницу, 5 апреля, в Петербурге "арестовали" 15 тонн просроченного сыра с плесенью. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Специалисты управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю ведомства обнаружили, что на сыре из Аргентины была неправильная дата производства. Поставщик указал 14 декабря 201 года.

В данный момент продукция 15 тонн молочной продукции находятся в порту Северной столицы. Груз приостановили до получения разъяснений с аргентинской стороны.

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Фото:pixabay

Теги: задержали сыр, новости спб, общество, россельхознадзор спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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