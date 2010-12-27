В Петербурге мошенник убедил спортивную школу дать ему миллион

Мужчина воспользовался доверием тренера и желанием детей заниматься спортом. Обманным способ преступник присвоил себе около миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого мошенника, который похитил у спортивной школы более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Известно, что махинации с деньгами мужчина совершал в период с октября 2017 года по январь 2018 года. Злоумышленник 1985 года рождения действовал под именем фирмы.

Мужчина воспользовался доверием тренера по прыжкам в воду, который планировал приобрести туристические путевки для спортивной команды. Совместно с подельниками преступник составил и заключил договор с тренером покупке нескольких путевок на сумму более 400 тысяч рублей. Но на этом мошенник не остановился и уговорил тренера оплатить проживание 14 спортсменов на сумму более 600 тысяч рублей. На спортивные сборы ребят закончились, так как мужчина не исполнил обязательства по договору.

Установлено, что подозреваемый ранее был судим, в настоящее время он находится под стражей, ему предъявили обвинение в мошенничестве.

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