Невский проспект Петербурга был перекрыт в вечерний час пик

Сотрудники ДПС пропускали исключительно общественный транспорт.

Вечером среды, 16 августа, в Петербурге на Невском проспекте – от улицы Садовой в направлении Невы – перекрыли дорогу. Ограничение пришлось на час пик, что следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

"Фонтанка" пишет, что сотрудники ДПС пропускали исключительно общественный транспорт. В 18:27 затор наблюдался на улице Садовой от Марсова поля до Невского проспекта. К 18:37 движение восстановилось.

Точные причины перекрытия дороги неизвестны.

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Фото: Piter.TV