В Петербурге на Дворцовом мосту зажгут синюю подсветку

Мост окрасится в синий 2 апреля.

Во второй день апреля на Дворцовом мосту включат синюю подсветку, это является международным символом аутизма. Об этом 30 марта рассказала пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Подсветку включат в 20:05 апреля, а отключат в 6 утра 3 апреля.

Впервые Петербург присоединился к международной акции "Зажги синим" в 2014-м году, и теперь проводится в Северной столице ежегодно.

По данным фонда содействия решению проблем аутизма "Выход в Петербурге", на данный момент в городе проживает не менее 30 тыс. людей, которые испытывают социальную изоляцию в связи с особенностями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге прошла акция "Час земли".

Фото: lensvet.spb.ru