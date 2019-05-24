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В Петербурге на Дворцовом мосту зажгут синюю подсветку
Сегодня, 21:44
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В Петербурге на Дворцовом мосту зажгут синюю подсветку

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Мост окрасится в синий 2 апреля.

Во второй день апреля на Дворцовом мосту включат синюю подсветку, это является международным символом аутизма. Об этом 30 марта рассказала пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет". 

Подсветку включат в 20:05 апреля, а отключат в 6 утра 3 апреля. 

Впервые Петербург присоединился к международной акции "Зажги синим" в 2014-м году, и теперь проводится в Северной столице ежегодно. 

По данным фонда содействия решению проблем аутизма "Выход в Петербурге", на данный момент в городе проживает не менее 30 тыс. людей, которые испытывают социальную изоляцию в связи с особенностями. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге прошла акция "Час земли"

Фото: lensvet.spb.ru

Теги: дворцовый мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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