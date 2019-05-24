В Петербурге на Дворцовом мосту зажгут синюю подсветку

Во второй день апреля на Дворцовом мосту включат синюю подсветку, это является международным символом аутизма. Об этом 30 марта рассказала пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".
Подсветку включат в 20:05 апреля, а отключат в 6 утра 3 апреля.
Впервые Петербург присоединился к международной акции "Зажги синим" в 2014-м году, и теперь проводится в Северной столице ежегодно.
По данным фонда содействия решению проблем аутизма "Выход в Петербурге", на данный момент в городе проживает не менее 30 тыс. людей, которые испытывают социальную изоляцию в связи с особенностями.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге прошла акция "Час земли".
Фото: lensvet.spb.ru
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