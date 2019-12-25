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В Петербурге 9-летний мальчик получил ожог бедер и мошонки, опрокинув на себя "Доширак"
Сегодня, 9:34
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 9-летний мальчик получил ожог бедер и мошонки, опрокинув на себя "Доширак"

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В удовлетворительном состоянии его отпустили домой.

Вечером 21 декабря в Красносельском районе Петербурга госпитализировали 9-летнего мальчика с ожогами. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребенок травмировался у себя дома в квартире на улице Светлой в Горелово. Он ел "Доширак" и опрокинул на себя горячую вермишель.

Мальчика доставили в Детскую городскую больницу №1 с термическими ожогами 1-2 степени бедер и мошонки. Площадь поражения составила 2%.

После оказания медицинской помощи ребенка в удовлетворительном состоянии отпустили домой. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Колпино годовалый мальчик опрокинул на себя термос с кипятком.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, доширак, ожоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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