В Колпино годовалый мальчик опрокинул на себя термос с кипятком

Днем 21 декабря в Детскую городскую больницу №1 в сопровождении матери доставили годовалого мальчика с ожогами. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что ребенок опрокинул на себя термос с кипятком. Инцидент произошел в квартире на улице Севастьянова в Колпино. Мальчик получил термический ожог 1 и 2 степени груди и шеи. После оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
По факту случившегося проводится проверка.
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Фото: pexels.com
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