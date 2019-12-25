В Колпино годовалый мальчик опрокинул на себя термос с кипятком

Ребенка госпитализировали с ожогами 1 и 2 степени груди и шеи.

Днем 21 декабря в Детскую городскую больницу №1 в сопровождении матери доставили годовалого мальчика с ожогами. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что ребенок опрокинул на себя термос с кипятком. Инцидент произошел в квартире на улице Севастьянова в Колпино. Мальчик получил термический ожог 1 и 2 степени груди и шеи. После оказания помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По факту случившегося проводится проверка.

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