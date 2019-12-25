В Петербурге 7-летний мальчик выпил 140 таблеток витамина Д

Ребенка госпитализировали с острым пероральным отравлением.

Накануне в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 7-летнего мальчика с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Как стало известно стражам порядка, ребенок по недосмотру родителей выпил 140 таблеток витамина Д. Инцидент произошел в квартире на проспекте Большевиков. Мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что шестимесячный младенец попал в больницу с отравлением и ожогами.

Фото: pexels.com