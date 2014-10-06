В Петербурге 517,5 тыс. человек ревакцинировались от коронавируса

За сутки повторную прививку от инфекции сделали свыше 8 тыс. жителей

За последние сутки от коронавируса впервые привились 812 жителей Петербурга. Полный цикл вакцинации прошли 294 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 25 августа.

Известно, что ревакцинацию прошли 517,5 тыс. петербуржцев. Из них только вчера повторно привились 8,5 тыс. жителей.

Кроме того, сейчас активно идет вакцинация подростков. На текущий момент 6,9 тыс. детей приняли первую дозу препарата от недуга. Второй раз привились 6,4 тыс. юных горожан.

В Северной столице работают более 180 пунктов, в которых вакцинируют население. Запас "Спутника V" в городе составляет свыше 572 тыс. ампул.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы не смогут навещать ковидных пациентов в больницах.

Фото: Piter.tv