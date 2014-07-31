В Петербурге 30 человек арестовали за участие в несогласованной акции

Активистку Анну Панину приговорили к 10 суткам ареста и 40 тысячам штрафа.

Петербургские суды арестовали 30 человек по итогам несанкционированной пацифистской акции. Последняя прошла в субботу, 2 апреля.

Материалы дел поступали в Петроградский районный суд, Октябрьский и Ленинский. Всего поступило 67 материалов.

В Петроградском постановили арестовать 29 человек, семи людям назначили обязательные работы, 1 человека оштрафовали. Октябрьский районный суд арестовал на 10 суток активистку Анну Панину, которая у станции метро "Сенная площадь" вышла на одиночный пикет. Кроме того, женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей.

02.04.2022 с 17.40 до 17.50, находясь у д. 2 по Сенной площади, Панина держала в руках два плаката с надписями, которые подрывают авторитет, имидж и доверие к использованию Вооруженных сил РФ за пределами территории страны. сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ленинский суд оштрафовал 15 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2021 году в Петербурге составили более 2 тысяч протоколов за участие в митингах.

Фото: Telegram / Пъятница