  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 29 сентября ожидается небольшой дождь
Сегодня, 9:35
121
nastya960

В Петербурге 29 сентября ожидается небольшой дождь

0 0

В этот день в городе будет максимум +13..+15 градусов.

Во вторник, 29 сентября, в Петербурге немного похолодает и пройдут кратковременные дожди. Ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

В этот день в городе будет максимум +13..+15 градусов. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее климатолог предсказал скользкую и малоснежную зиму в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: дождь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии