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В Петербурге 25 мая на линию выходят дополнительные автобусы
Сегодня, 10:35
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nadezhda_sib

В Петербурге 25 мая на линию выходят дополнительные автобусы

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Курсирование автобусов усилено в утренние и вечерние часы.

Сегодня, 25 мая, в Петербурге запустили 23 автобуса по восьми маршрутам. Об этом ранее сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту. 

Речь идет об автобусах № 11, 12, 27, 86, 105, 114, 145, 145А. Таким образом, пассажиры Выборгского, Фрунзенского, Невского, Красногвардейского, Красносельского и других районов смогут быстрее добираться до работы и возвращаться домой. 

Напоминаем, что городской транспорт в связи с антивирусными мерами работает в особом режиме. Максимальный выпуск автобусов, трамваев и троллейбусов на маршруты осуществляется в утренние и вечерние часы пик,

говорится в сообщении. 

Ранее на дороги Петербурга вернулись еще 16 маршруток. 

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, маршрут, пассажиры, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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