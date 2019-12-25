В Петербурге 25 мая на линию выходят дополнительные автобусы

Курсирование автобусов усилено в утренние и вечерние часы.

Сегодня, 25 мая, в Петербурге запустили 23 автобуса по восьми маршрутам. Об этом ранее сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Речь идет об автобусах № 11, 12, 27, 86, 105, 114, 145, 145А. Таким образом, пассажиры Выборгского, Фрунзенского, Невского, Красногвардейского, Красносельского и других районов смогут быстрее добираться до работы и возвращаться домой.

Напоминаем, что городской транспорт в связи с антивирусными мерами работает в особом режиме. Максимальный выпуск автобусов, трамваев и троллейбусов на маршруты осуществляется в утренние и вечерние часы пик, говорится в сообщении.

Ранее на дороги Петербурга вернулись еще 16 маршруток.

Фото: Piter.TV