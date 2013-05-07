В Петербурге 23% коек свободны для больных коронавирусной инфекцией

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%.

На сегодняшний день, 18 апреля, в петербургских больницах 1 207 мест(23%) свободны для людей с ковидом. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28 %. На ИВЛ находятся 156 пациентов.

По данным из информационной справки Смольного по противодействию распространению опасной инфекции, в городе для больных новым коронавирусом и внебольничными пневмониями развернуто всего 5 273 койки.

За весь период в Петербурге вакцинировано 498 558 человек. Из них 346 220 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 3 168 человек, вторично – 3 468.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге госпитализировали нескольких пациентов после вакцинации от коронавируса. Заболели те, кто уже успел подхватить вирус до выработки иммунитета после прививки.

Фото: Piter.TV