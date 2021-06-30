В Петербурге 17 апреля состоится открытие бегового сезона

Трасса марафона пройдет по Приморскому Парку Победы, Яхтенному мосту и Парку имени 300-летия Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 17 апреля, в Северной столице состоится открытие беговой сезона. Стартовым мероприятием станет "Арена полумарафон". Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города со ссылкой на комитет по физической культуре и спорту.

В 10:00 начнется забег на Крестовском острове около стадиона "Газпром Арена". Трасса марафона пройдет по Приморскому Парку Победы, Яхтенному мосту и Парку имени 300-летия Санкт-Петербурга. Участникам предлагают три дистанции на выбор: 21 км 097 м (2 круга), 10 км (1круг), 5 км (1 круг). Кроме того, для малышей организовали детские забеги.

За 15 минут до начала забега состоится разминка. Ее проведет амбассадор здорового образа жизни Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга тренер Алина Казанцева.

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