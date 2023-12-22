В 2024 году в Петербурге введут три крупных спортивных комплекса

В прошлом году в городе на Неве открыли 13 новых отделений в спортивных школах.

В Петербурге в 2024 году намерены ввести в эксплуатацию три крупных спортивных комплекса. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

В прошлом году в городе на Неве открыли 13 новых отделений в спортивных школах, и в том числе четыре – по адаптивным видам спорта. Там могут заниматься и проходить реабилитацию ветераны СВО. В числе новых спортивных объектах также и площадки во дворах.

Кроме того, отмечается, что все общеобразовательные учреждения Петербурга имеют школьные спортивные клубы. В 2023 году 130 тыс. детей занимались в 681 клубе на базе 679 школ. В 2022 году было 117 тыс. детей и 571 клуб.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории Олимпийских кварталов "ЮгТаун" началось строительство второго детского сада.

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