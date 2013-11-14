В Петербурге 12 сентября побит температурный рекорд с 2012 года

Во вторник в центре города воздух прогрелся до +25,1 градусов.

Сегодня, 12 сентября, в Петербурге побит температурный рекорд с 2012 года. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Во вторник в центре города воздух прогрелся до +25,1 градусов. Показатель выше был зафиксирован в тот же день 1972-го и составил +25,4 градусов. Рекордсменом стал 2012 год, когда столбики термометров показали +25,5 градусов.

Средняя температура воздуха за сутки превысила максимум 2012-го +19,2 градусов, достигнув +19,8 градусов.

Кроме того, специалист отметил, что ночь с 12 на 13 сентября будет очень теплой: ожидается около +16 градусов.

Ранее на Piter.TV: синоптик Колесов рассказал об итогах первой декады солнечного сентября.

Фото: Piter.TV