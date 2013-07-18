В Петербурге 11-летний мальчик упал в лестничный пролет на стройплощадке

Школьник получил закрытый перелом тазобедренной кости и ссадину на виске.

На Васильевском острове школьник свалился в лестничный пролет на стройплощадке. Инцидент произошел в последний день каникул, 31 августа.

11-летний мальчик играл с друзьями на территории стройки, расположенной на улице Беринга, 27. В районе шести часов вечера он случайно сорвался и упал со второго этажа в лестничный пролет.

Ребенок получил закрытый перелом тазобедренной кости и ссадину на виске. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую горбольницу.

Школьник не состоит на учете в ПДН. Отмечается, что он проживает в благополучной семье, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В настоящее время проверкой инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Фото: obruchevskiymedia.ru