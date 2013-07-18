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В Петербурге 11-летний мальчик упал в лестничный пролет на стройплощадке
Сегодня, 13:06
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mari_dolbish
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В Петербурге 11-летний мальчик упал в лестничный пролет на стройплощадке

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Школьник получил закрытый перелом тазобедренной кости и ссадину на виске.

На Васильевском острове школьник свалился в лестничный пролет на стройплощадке. Инцидент произошел в последний день каникул, 31 августа.

11-летний мальчик играл с друзьями на территории стройки, расположенной на улице Беринга, 27. В районе шести часов вечера он случайно сорвался и упал со второго этажа в лестничный пролет.

Ребенок получил закрытый перелом тазобедренной кости и ссадину на виске. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую горбольницу.

Школьник не состоит на учете в ПДН. Отмечается, что он проживает в благополучной семье, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В настоящее время проверкой инцидента занимаются сотрудники правоохранительных органов. 

Фото: obruchevskiymedia.ru

Теги: закрытый перелом , игра на стройплощадке , ребенок упал , упал на стройплощадке , школьник свалился
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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