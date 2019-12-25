В Петербург прибыло 66 тонн бразильского манго

Фрукты приехали в город морским теплоходом.

В Большой порт Петербурга 20 июля прибыло 66 тонн свежих манго из Бразилии. Три партии фруктов успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что манго приехали морским теплоходом из городов Белен-ди-Сан-Франсиску, Каза-Нова и Порту-Алегри, фрукты направлены в адреса петербургских и московских организаций.

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Фото: пресс-служба Россельхознадзора