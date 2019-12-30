Упрощенный порядок въезда в Петербург и Ленобласть действует с 1 октября 2019 года.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что иностранцы оформили около 100 тысяч электронных виз в Петербург. Об этом сообщил заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Гвичия отметила, что электронные визы уже реализовало более 80 тыс человек. Чаще всего новой услугой пользуются эстонцы. Электронными визами воспользовались 30 тысяч человек. На втором месте французы — 11,6 тысяч виз, а после граждане Латвии — 11 тысяч виз.При этом лидерами по количеству въездов стали граждане Германии, они совершили 6,2 тысяч поездок.

Напоним, что упрощенный порядок въезда в Петербург и Ленобласть действует с 1 октября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за 2019 год выросли доходы.

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