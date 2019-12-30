В Петербурге за 2019 год выросли доходы

Расходы также признали лучшими за десятилетие.

Во вторник, 28 января, председатель финансового комитета Алексей Корабельников рассказал про увеличение доходов города в 2019 году. Некоторые цифры прозвучали на заседании Смольного.

В сравнении с 2018 годом доходы Петербурга выросли на 9,9%, также повысилось значение безвозмездных поступлений в казну – на 18,2%. В целом сумма доходов составила более 666 миллиардов рублей. Корабельников отметил, что реализация госимущества принесла меньше ожидаемых средств, а исполнения нацпроектов и госпрограмм напротив показали хорошие результаты.

Расходы на обсуждении признали лучшими за последнее десятилетие, они составили 650 млрд рублей, хотя в 2018 году составляли 570 млрд рублей. Активнее всего расходовали деньги районы и комитет по культуре. Государственный долг Петербурга на конец 2019 года остановился на отметке в 30,1 млрд рублей.

За год проживание в петербургских отелях подорожало на 6%.

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