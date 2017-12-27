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В Петербург вернется дело о контрабанде алкоголя из-за нарушения прав обвиняемых бизнесменов
Сегодня, 8:52
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lesjasap
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В Петербург вернется дело о контрабанде алкоголя из-за нарушения прав обвиняемых бизнесменов

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В петербургской Прокуратуре более тщательно изучат дело бизнесменов Михальченко и Коревского.

В Прокуратуру Петербурга может вернуться дело бизнесменов Михальченко и Коревского, которые обвиняются в контрабанде элитного алкоголя. По решению Басманного суда Москвы, в деле фигурантов установлены нарушения прав защиты, поэтому дело вернется для более тщательного рассмотрения в Северную столицу.
 
Напомним, что передача дела произошла в октябре 2017 года. Двух предпринимателей: Дмитрия Михальченко и его заместителя Бориса Коревского задержали по подозрению в незаконном перемещении через таможню страны алкогольной продукции. По мнению московского судьи, во время предварительного следствия мужчин представлял один адвокат, хотя позиции обвиняемых различались.
 
Сейчас им разрешено изменить выбор представителя защиты.
Теги: адвокат , алкоголь , контрабанда , нарушения , право защиты , прокуратура , элитный алкоголь
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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