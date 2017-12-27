В Петербург вернется дело о контрабанде алкоголя из-за нарушения прав обвиняемых бизнесменов

В петербургской Прокуратуре более тщательно изучат дело бизнесменов Михальченко и Коревского.

В Прокуратуру Петербурга может вернуться дело бизнесменов Михальченко и Коревского, которые обвиняются в контрабанде элитного алкоголя. По решению Басманного суда Москвы, в деле фигурантов установлены нарушения прав защиты, поэтому дело вернется для более тщательного рассмотрения в Северную столицу.

Напомним, что передача дела произошла в октябре 2017 года. Двух предпринимателей: Дмитрия Михальченко и его заместителя Бориса Коревского задержали по подозрению в незаконном перемещении через таможню страны алкогольной продукции. По мнению московского судьи, во время предварительного следствия мужчин представлял один адвокат, хотя позиции обвиняемых различались.

Сейчас им разрешено изменить выбор представителя защиты.