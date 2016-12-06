В Петербург привезли новый зеленый состав для метро

В Северную столицу по железной дороге привезли новый поезд для зеленой ветки петербургского метрополитена.

Очевидцы заметили во вторник, 24 октября, поезд, которые вез зеленый состав для ветки метрополитена такого же цвета. паровоз с грузом увидели около метро "Волковская". За последним вагоном ехал грузовой.

В конце сентября Piter.tv сообщал, что у зеленой ветки метро появился седьмой состав в цвет линии. Видимо, замеченный около метро станет восьмым. Всего же на Невско-Василеостровской линии будет 27 составов в цвет линии.

Новые составы могут похвастаться асинхронным тяговым приводом, который снижает потребление электроэнергии.