В Петербург привезли новый зеленый состав для метро

Очевидцы заметили во вторник, 24 октября, поезд, которые вез зеленый состав для ветки метрополитена такого же цвета. паровоз с грузом увидели около метро "Волковская". За последним вагоном ехал грузовой.
В конце сентября Piter.tv сообщал, что у зеленой ветки метро появился седьмой состав в цвет линии. Видимо, замеченный около метро станет восьмым. Всего же на Невско-Василеостровской линии будет 27 составов в цвет линии.
Новые составы могут похвастаться асинхронным тяговым приводом, который снижает потребление электроэнергии.