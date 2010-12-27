У зеленой ветки метро появился седьмой состав в цвет линии

В скором времени по "зеленой" ветке петербургского метрополитена будут следовать только зеленые составы.

28 сентября стало известно, что петербургский метрополитен получил седьмой зеленый состав. Об этом в сообщили в пресс-службе подземки. Сначала новый поезд должен пройти приемо-сдаточные испытания. После этого специалисты будут подготавливать его к выходу на линию.

Известно, что в 2017-2018 годах в метро Петербурга должно появится 27 таких составов. Они будут следовать на Невско-Василеостровской "зеленой" ветке. Цвет состава будет соответствовать цвету линии. Напомним, у нового поезда есть специальное оборудование современным асинхронным тяговым приводом (АТП). Он обеспечивает снижение энергопотребления. Вагоны оснащены зонами для пассажиров маломобильной группы.

Кроме того, внешний вид состава также потерпел изменения. В головных вагонах круглые красные сигнальные фонари расположены по бокам в верхних углах, слева и справа смонтированы по две круглые фары, а также в центральной части установлены две путевые камеры. В районе дверей в каждом вагоне установлены салонные поручни для удобства пассажиров.



Фото: "Пассажировтранс"