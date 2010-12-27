Купить жетоны метро в автоматах теперь можно и без денег в кармане

Жетоны теперь можно покупать по безналу, а также использовать бесконтактные карты.

Под конец 2017 года петербуржцам облегчили процесс покупки жетонов для проезда в метро. Если раньше, не имея при себе наличку, приходилось отстоять очередь к банкомату или в кассу, то теперь можно воспользоваться новым аппаратом, сообщила 26 декабря пресс-служба подземки.

Уточняется, что привычные жителям города автоматы по продаже жетонов оборудовали специальным устройством для оплаты пластиковыми картами.

Также метрополитен позаботился о гражданах, у которых карты с чипом бесконтактной оплаты. Они могут воспользоваться устройствами на первом и последнем турникетах.