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Купить жетоны метро в автоматах теперь можно и без денег в кармане
Сегодня, 13:04
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nadiputintseva
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Купить жетоны метро в автоматах теперь можно и без денег в кармане

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Жетоны теперь можно покупать по безналу, а также использовать бесконтактные карты.

Под конец 2017 года петербуржцам облегчили процесс покупки жетонов для проезда в метро. Если раньше, не имея при себе наличку, приходилось отстоять очередь к банкомату или в кассу, то теперь можно воспользоваться новым аппаратом, сообщила 26 декабря пресс-служба подземки.

Под конец 2017 года петербуржцам облегчили процесс покупки жетонов для проезда в метро. Если раньше, не имея при себе наличку, приходилось отстоять очередь к банкомату или в кассу, то теперь можно воспользоваться новым аппаратом, сообщила 26 декабря пресс-служба подземки. Уточняется, что привычные жителям города автоматы по продаже жетонов оборудовали специальным устройством для оплаты пластиковыми картами. Также метрополитен позаботился о гражданах, у которых карты с чипом бесконтактной оплаты. Они могут воспользоваться устройствами на первом и последнем турникетах.

Уточняется, что привычные жителям города автоматы по продаже жетонов оборудовали специальным устройством для оплаты пластиковыми картами.

Также метрополитен позаботился о гражданах, у которых карты с чипом бесконтактной оплаты. Они могут воспользоваться устройствами на первом и последнем турникетах.

Теги: жетоны по безналу , новости метро , новости спб
Категории: Новости СПб

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