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В Петербург привезли на срочное лечение четырех детей из Ростова-на-Дону

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Во вторник, 19 сентября, в аэропорт "Пулково" на спецборту МЧС привезли четырех детей из Ростова-на-Дону. Малышам окажут медицинскую помощь в Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр Алмазова.

Вечером во вторник, 19 сентября, в аэропорту "Пулково" приземлился спецборт ИЛ-76 МЧС России. Этим рейсом из Ростова-на-Дону в Северную столицу привезли четырех детей. Все пациенты летающего госпиталя нуждаются в высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи.

Детей и их сопровождающих встретили сотрудники МЧС, психологи и врачи. На реанимобилях детей отвезли в Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр Алмазова. По дороге их сопровождали машины ГИБДД.

"Спецборт МЧС России, осуществивший санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта", - уточняют в пресс-службе МЧС.

Видео: ГУ МЧС СПб

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Теги: мчс спб , новости питера , новости спб , центр алмазова
Категории: Происшествия

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