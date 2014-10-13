В Петербург привезли 32 тонны китайской паприки

Продукция, поставленная фирмой из провинции Шаньдун (восток Китая), следовала в адрес московского общества с ограниченной ответственностью.

В порту Санкт-Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 32 тонн сушёной молотой паприки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Продукция, поставленная фирмой из провинции Шаньдун (восток Китая), следовала в адрес московского общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей чаем, кофе и пряностями. По результатам карантинного фитосанитарного контроля нарушений не выявлено.

В январе 2021 года в Петербург прибыло 144 тонны сушёной паприки из Китая.

В конце прошлой неделе в Ленобласти уничтожили 512 кг бельгийских груш.

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