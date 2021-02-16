Мороз и солнце в центре Петербурга: взгляд Piter.TV

Мы прогулялись по центру города 15 февраля и успели полюбоваться долгожданным солнцем. Несмотря на солнечный день, температура воздуха не поднималась выше -15 градусов. Петербуржцы и активно гуляли в морозную погоду у достопримечательностей города.
Синоптики обещают в конце зимы постоянные перепады температуры. МЧС предупреждает, что в такую погоду выходить на лед крайне опасно. Кроме того, погодные условия могут резко ухудшиться: ожидается снег, местами сильный, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Видео: Piter.TV
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