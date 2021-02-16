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nechaevape
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Мороз и солнце в центре Петербурга: взгляд Piter.TV

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Мы прогулялись по центру Петербурга в солнечный и морозный день.

Мы прогулялись по центру города 15 февраля и успели полюбоваться долгожданным солнцем. Несмотря на солнечный день, температура воздуха не поднималась выше -15 градусов. Петербуржцы и активно гуляли в морозную погоду у достопримечательностей города. 

Синоптики обещают в конце зимы постоянные перепады температуры. МЧС предупреждает, что в такую погоду выходить на лед крайне опасно. Кроме того, погодные условия могут резко ухудшиться: ожидается снег, местами сильный, ветер с порывами до 15 метров в секунду. 

Видео: Piter.TV

Теги: погода спб
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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avmirnos
Сегодня 10:15

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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