В Пулково уругвайскую актрису встретила толпа фанатов.

В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что в Петербург прилетела Наталья Орейро. Об этом информирует 78.ru.

Так, в Пулково уругвайскую актрису встретила толпа фанатов. Преданные поклонники одарили главную героиню "Дикого ангела" цветами и подарками, а она в свою очередь подарила петербуржцам долгожданное селфи. Пробиться к выходу сквозь толпу поклонников ей помогали охранники.

Напомним, что 23 марта, Наталия Орейро проведет концерт в Петербурге, который откроет российское турне. Завершатся гастроли 16 апреля в Воронеже.

Ранее мы сообщали о том, что Авиакомпания "Россия" вводит для Петербурга безбагажные тарифы

Фото:Наталия Орейро/вк