В Петербург прибыл трамвай "Витязь-М"

Вагон может остановиться, есть заметит вероятность столкновения с препятствием или пешеходом.

В Петербург прибыл новый трехсекционный "умный" трамвай модели "Витязь-М". Трамвай готовится к выходу на линию. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Трамваи "Витязь-М" самостоятельно принимают решения по регулировке температуры в салоне в зависимости от температуры окружающего воздуха за бортом, а также по снижению скорости и даже остановке трамвайного вагона в случае если с водителем что-то произошло или он просто отвлекся. Вагон может остановиться, есть заметит вероятность столкновения с препятствием или пешеходом.

В октябре в Северную столицу прибыли 7 новых двухсекционных "умных" трамваев модели "Богатырь-М". До конца 2022 года ожидается поставка еще 26 "умных" трамваев различных моделей.

Фото: Комитет по транспорту