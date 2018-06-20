В Петербург прибыл автопробег "Тотального диктанта" из Владивостока

Тотальный диктант пройдет 13 апреля.

В Петербурге прибыл автопробег Тотального диктанта. Автоколонна следует по маршруту Владивосток – Таллин, путешествие через всю страну началось еще 11 марта: 10 000 километров, 27 городов, 3 автомобиля ГАЗ и почти месяц в пути, чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллину

За это время колонна проехала через 27 городов: Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Ялуторовск, Курган, Челябинск, Уфа, Ижевск, Казань, Чебоксары, Пенза, Саранск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Нарва, Таллин.

Колонна в Петербурге находится на Конюшенной площади 5 апреля с 10:00 до 12:00. С петербуржцами проводят экспресс-тесты на грамотность и дарят самым грамотным познавательные книги. Также горожан знакомят со сложными словами, которые встретятся в тексте диктанта этого года, и узнают региональные лингвистические особенности.

Также, сегодня, с 13:30 до 15:30, на филологическом факультете РГПУ им. Герцена состоится лекция лингвиста и радиоведущей Ольги Северской об изменчивости языковых норм и Национальном корпусе русского языка.

Ранее на Piter.TV: В Пулково текст "Тотального диктанта" прочтет известный радиоведущий.

Видео: Piter.TV