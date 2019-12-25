В Петербург поступили 400 доз вакцины от коронавируса

Первая партия составляла 42 вакцины.

В ходе заседания в ЗакСе вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что в Северную столицу поставили 400 доз вакцины от коронавируса.

Первая партия составляла 42 вакцины. Она была поставлена для медработников больницы №40 в Сестрорецке. Также вакцину получили медики Боткинской больницы. До конца года планируется поставить 4667 доз препарата.

В первую очередь вакцинировать будут медработников, которые работают в "красных зонах", а также приемных покоях.

В Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения с 14 ноября.

Фото: Piter.TV