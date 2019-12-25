В Петербург поступили новые партии "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Всего насчитывается чуть более 70 тысяч комплектов доз вакцин.

На центральную фармацевтическую базу в Петербурге прибыли новые партии вакцин "Спутник Лайт" (14 608 комплектов доз) и "Спутник V" (62 400 комплектов доз). В ближайшие дни вакцины доставят в городские поликлиники. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Для петербуржцев доступны 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, а также 53 мобильных пункта. Сегодня в городе завершили цикл вакцинации от коронавируса 2,45 млн петербуржцев и почти 40 тысяч иностранных граждан.

Близятся новогодние праздники. Чтобы избежать новых ограничительных мер, необходимо не допустить роста заболеваемости, передает пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова. При этом в Ленобласти не станут вводить антиковдные ограничения перед Новым годом.

Фото: Piter.tv