В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

На центральную фармацевтическую базу прибыла новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 65 400 комплектов доз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Скоро начинается новый учебный год. Сейчас из разных регионов страны возвращаются наши школьники и студенты. Темпы вакцинации необходимо наращивать ежедневно. Мы должны как можно быстрее создать у горожан коллективный иммунитет. Город делает для этого все необходимое.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
С начала массовой вакцинации в городе привито первично 1 458 772 человека, полностью закончили цикл вакцинации 1 378 805 человек. Петербуржцам доступны 166 пунктов вакцинации.
Ранее стало известно, что около 50% педагогов Петербурга вакцинировались от коронавируса.
Фото: pexels.com
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