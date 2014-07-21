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В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"
Сегодня, 18:06
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В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

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Запас вакцины составляет 429 792 комплектов доз/

На центральную фармацевтическую базу прибыла новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 65 400 комплектов доз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. 

Скоро начинается новый учебный год. Сейчас из разных регионов страны возвращаются наши школьники и студенты. Темпы вакцинации необходимо наращивать ежедневно. Мы должны как можно быстрее создать у горожан коллективный иммунитет. Город делает для этого все необходимое.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

С начала массовой вакцинации в городе привито первично 1 458 772 человека, полностью закончили цикл вакцинации 1 378 805 человек. Петербуржцам доступны 166 пунктов вакцинации. 

Ранее стало известно, что около 50% педагогов Петербурга вакцинировались от коронавируса.

Фото: pexels.com

Теги: вакцина, спутник v
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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