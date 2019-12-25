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В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"
Сегодня, 18:56
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В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

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Записаться на прививку можно через телефонную службу "122" или же на портале "Госуслуги".

В Петербург поступило 24000 доз вакцины от коронавируса "ГамКовидВак" ("Спутник V"). Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Известно, что на следующей неделе в Петербург поступит ещё 60000 доз препарата "ГамКовидВак". В настоящий момент запас вакцины составляет 93851 комплект доз.

В настоящий момент запас вакцины составляет 93851 комплект доз.

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали, при записи на прививку от COVID-19 петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, спутник v
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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