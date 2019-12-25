В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

В Петербург поступило 24000 доз вакцины от коронавируса "ГамКовидВак" ("Спутник V"). Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.
Известно, что на следующей неделе в Петербург поступит ещё 60000 доз препарата "ГамКовидВак". В настоящий момент запас вакцины составляет 93851 комплект доз.
В настоящий момент запас вакцины составляет 93851 комплект доз.
– говорится в сообщении.
Ранее мы писали, при записи на прививку от COVID-19 петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все