В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

Записаться на прививку можно через телефонную службу "122" или же на портале "Госуслуги".

В Петербург поступило 24000 доз вакцины от коронавируса "ГамКовидВак" ("Спутник V"). Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на следующей неделе в Петербург поступит ещё 60000 доз препарата "ГамКовидВак". В настоящий момент запас вакцины составляет 93851 комплект доз.

В настоящий момент запас вакцины составляет 93851 комплект доз. – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, при записи на прививку от COVID-19 петербуржцы смогут выбрать любую из трёх вакцин.

Фото: Piter.tv