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В Петербург не пустили более 24 тонн креветок из Аргентины
Сегодня, 11:23
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nastya960

В Петербург не пустили более 24 тонн креветок из Аргентины

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Специалисты не обнаружили на маркировочных этикетках коробок с очищенными креветками информацию на русском языке.

Специалисты территориального Управления Россельхознадзора в морском порту Санкт-Петербурга 7 февраля приостановили ввоз крупной партии свежемороженых креветок. Более 24 тонн морепродуктов прибыло теплоходом из Аргентины с трёх предприятий Буэнос-Айреса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты не обнаружили на маркировочных этикетках коробок с очищенными креветками информацию на русском языке. В связи с нарушением ветеринарного законодательства ввоз указанного груза приостановлен. 

В Петербург привезли 32 тонны китайской паприки.

Фото: pixabay

Теги: креветки, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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