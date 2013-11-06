В Петербург не пустили более 24 тонн креветок из Аргентины

Специалисты не обнаружили на маркировочных этикетках коробок с очищенными креветками информацию на русском языке.

Специалисты территориального Управления Россельхознадзора в морском порту Санкт-Петербурга 7 февраля приостановили ввоз крупной партии свежемороженых креветок. Более 24 тонн морепродуктов прибыло теплоходом из Аргентины с трёх предприятий Буэнос-Айреса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты не обнаружили на маркировочных этикетках коробок с очищенными креветками информацию на русском языке. В связи с нарушением ветеринарного законодательства ввоз указанного груза приостановлен.

В Петербург привезли 32 тонны китайской паприки.

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