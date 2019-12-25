В Петербург не пустили 18 тонн сербских яблок

Специалист во время контрольных проверок заметил, что на 24 коробках с фруктами отсутствует необходимая маркировка.

На российско-латвийском участке госграницы не пропустили 18 тонн сербских яблок. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Специалист во время контрольных проверок заметил, что на 24 коробках с фруктами отсутствует необходимая маркировка. Всю партию фруктов отправили обратно. Возбуждено административное дело.

Ранее в Петербург не пропустили 40 килограммов астраханской рыбы и икры.

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