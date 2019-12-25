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В Петербург не пустили 18 тонн сербских яблок
Сегодня, 16:54
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nastya960

В Петербург не пустили 18 тонн сербских яблок

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Специалист во время контрольных проверок заметил, что на 24 коробках с фруктами отсутствует необходимая маркировка.

На российско-латвийском участке госграницы не пропустили 18 тонн сербских яблок. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Специалист во время контрольных проверок заметил, что на 24 коробках с фруктами отсутствует необходимая маркировка. Всю партию фруктов отправили обратно. Возбуждено административное дело.

Ранее в Петербург не пропустили 40 килограммов астраханской рыбы и икры.

Фото: pixabay

Теги: россельхознадзор, яблоки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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esmarinov
Сегодня 17:28

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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