В Петербург не пустили 18 тонн сербских яблок

На российско-латвийском участке госграницы не пропустили 18 тонн сербских яблок. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора.
Специалист во время контрольных проверок заметил, что на 24 коробках с фруктами отсутствует необходимая маркировка. Всю партию фруктов отправили обратно. Возбуждено административное дело.
Ранее в Петербург не пропустили 40 килограммов астраханской рыбы и икры.
Фото: pixabay
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