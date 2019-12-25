По мнению экспертов, это говорит о раннем наступлении весны в Петербурге.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербург на несколько недель раньше прилетели грачи. Об этом рассказал видеоблогер, кандидат биологических наук Павел Глазков, выпускающий репортажи про животных.

По словам эксперта, в этот раз грачи прилетели намного раньше, что говорит о раннем наступлении весны в Петербурге.

"В наши края грачи прилетают одними из первых. Птицы нашего региона зимуют, как правило, в Западной Европе", —отмечает Глазков.

Известно, что обычно грачи прилетают к Дню Герасима Грачевника, который отмечают 17 марта.

Ранее мы сообщали о том, что в среду сильный ветер и дождь накроют Петербург.

Фото:Павел Глазков/вк