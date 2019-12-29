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В Петербург не пустили 18 тонн винограда с живыми насекомыми
Сегодня, 10:47
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nastya960

В Петербург не пустили 18 тонн винограда с живыми насекомыми

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Партия прибыла из Индии.

В крупной партии винограда, который привезли в Большой порт Петербурга, нашли живых насекомых. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В Петербург 18,3 тонны свежего винограда привезли из Индии. Партия не прошла фитосанитарный контроль. В ягодах находился опасный карантинный объект – муха-горбатка в жизнеспособном состоянии.

Весь груз был запрещен для ввоза в соответствии с нормативно-правовыми актами в области карантина растений.

Ранее в Петербург не пустили более 18 тонн зараженных томатов.

Фото: pixabay 

 

Теги: виноград, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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