В Петербург доставлена очередная партия вакцины "Спутник V"

В последний раз вакцину доставляли в город 26 августа.

На центральную фармацевтическую базу прибыла новая партия вакцины "Спутник V" в количестве 80 400 комплектов доз. Вакцина, выпущенная ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА", расфасована по 2 дозы в ампуле 1 мл. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Чем больше мы позволяем вирусу распространяться, тем больше он может мутировать. В наших силах противодействовать этому, сделать прививку. В преддверии нового учебного года в Петербурге накоплен большой запас разных видов вакцины. Это поможет защитить школьников, студентов, их родителей, педагогов – всех жителей города. Позаботьтесь о себе и своих близких. Александр Беглов, губернатор Петербурга

С начала массовой вакцинации в городе привито первично 1 476 252 человека, полностью закончили цикл вакцинации 1 423 165 человек. Петербуржцам доступны 166 пунктов вакцинации. Записаться на вакцинацию можно через службу "122", на портале "Здоровье петербуржца", а также на портале "Госуслуги" или через колл-центры поликлиник.

Ранее стало известно, что Смольный не планирует снимать коронавирусные ограничения.

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